Стадион "Барселоны" могут переименовать в честь Месси

ТАСС, 27 ноября. Эмили Руссо, один из кандидатов в президенты испанского футбольного клуба "Барселона", заявил, что в случае своего избрания планирует переименовать домашний стадион команды "Камп Ноу" в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Комментарий Руссо приводит портал Goal.

"Мы проведем референдум, чтобы изменить название стадиона на "Камп Ноу Лео Месси", - сказал Руссо.

В августе Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.