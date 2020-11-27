СМИ: хакеры шантажируют "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 27 ноября. Группа хакеров требует от английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" деньги в обмен на нераспространение тайной информации. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Неделю назад "Манчестер Юнайтед" сообщал о проведенной на системы клуба кибератаке. Тогда клуб предпринял необходимые сдерживающие меры, наняв команду экспертов.

Согласно информации газеты, в четверг в Национальном центре кибербезопасности источники подтвердили, что клубу до сих пор оказывается помощь по предотвращению утечки.

Отмечается, что на данный момент личности хакеров неизвестны, как и точные суммы, которые они требуют. Сам клуб отказывается комментировать эту тему.

По итогам восьми туров "Манчестер Юнайтед" располагается на 10-м месте таблицы Английской премьер-лиги, набрав в 13 очков.