Ледовую арену к МЧМ по хоккею в Новосибирске сдадут на полгода раньше планируемого срока

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Многофункциональную ледовую арену в Новосибирске стоимостью 10,5 млрд рублей, основной объект молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, введут в эксплуатацию на полгода раньше - не позже начала 2022 года вместо запланированного ранее июня 2022 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"С учетом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее начала 2022 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время строители приступили к бетонированию монолитных вертикальных конструкций четвертого этажа из шести. На стройплощадке работают более 300 специалистов, на следующей неделе на объект привлекут еще более 100 рабочих, чтобы удерживать темпы строительства.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, рядом с ареной строят подъездные пути, станцию метро "Спортивная", поверхностный водоотвод, пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, реконструируют дорогу по дамбе Октябрьского моста и от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус", благоустраивают прилегающую территорию.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 541 млн рублей будет дополнительно направлено пяти регионам на строительство и реконструкцию спортивных объектов, в числе которых новосибирская ледовая арена.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой требуется около 19,5 млрд рублей. Около половины средств пойдут на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.