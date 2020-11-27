Перед стартом первого этапа КМ по биатлону выявлено 15 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 27 ноября. Пятнадцать случаев заражения коронавирусом среди членов сборных выявлено перед первым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).
Всего в финский Контиолахти на соревнования прибыли 700 человек, включая спортсменов, тренеров и других членов команд. Ранее сообщалось, что заражения выявлены в сборных России, Латвии, Молдавии, Румынии и Франции.
В сборной России коронавирусом заразились Антон Бабиков, а также врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.
Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).