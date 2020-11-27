Дивеев, Маслов и Умяров номинированы на приз лучшему молодому футболисту года в РПЛ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты семи клубов вошли в список претендентов на премию лучшему молодому игроку (до 21 года) в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) "Первая пятерка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Детской футбольной лиги (ДФЛ).

В список номинантов вошли Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев, Кирилл Марадишвили (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Станислав Макгеев ("Локомотив"), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба - "Спартак") и Даниил Уткин ("Краснодар").

"Сразу четыре игрока - Глебов, Дивеев, Евгеньев и Уткин - были претендентами на престижный приз и в прошлом году. Ничего в том удивительного нет, эти футболисты составляют костяк молодежной сборной России, которая завоевала право в будущем году сыграть в финальном турнире чемпионата Европы. К тому же, Дивеев и Евгеньев обратили на себя внимание наставника национальной сборной Станислава Черчесова", - сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

"Очень рады за Константина Марадишвили и Павла Маслова. Они на год младше других номинантов, но без них уже трудно представить ЦСКА и "Спартак". Маслов, например, из 22 своих матчей 19 провел полностью. Неплохой показатель и у Марадишвили - 12 полных матчей из 22, но есть и повод для грусти - впервые в истории "Первой пятерки" в списках номинантов нет ни одного форварда", - добавил он.

В голосовании по определению победителя примут участие руководители РФС, РПЛ, клубов, тренеры сборных, эксперты и представители СМИ. В прошлом году лучшими молодыми игроками РПЛ были признаны футболисты "Краснодара" Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.