IIHF отстранила семь хоккеистов на два года за участие в договорном матче в Белоруссии

ТАСС, 27 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала на два года семь игроков клуба "Динамо-Молодечно" за участие в договорном матче в чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Среди отстраненных пять белорусов - Павел Боярчук, Вячеслав Лисичкин, Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей, а также двое россиян - Станислав Кучкин и Алексей Иванов.

Спортсмены дисквалифицированы с 2 июля 2020 года по 30 июня 2022-го. Также IIHF сократила некоторым из них сроки дисквалификаций, наложенные Федерацией хоккея Белоруссии.

12 ноября 2019 года "Динамо-Молодечно" дома уступил "Могилеву" в матче чемпионата Белоруссии. После двух периодов счет был 5:2 в пользу хозяев, но в последней 20-минутке они пропустили четыре безответные шайбы. После игры представители Министерства внутренних дел Белоруссии начали расследование результатов игры. На основании этого расследования Центральное управление Следственного комитета Белоруссии установило, что ряд хоккеистов "Динамо-Молодечно" оказали незаконное влияние на исход матча, обеспечив поражение своей команде в обмен на получение незаконного вознаграждения.

После этого дисциплинарный комитет Белорусской хоккейной ассоциации передал дела игроков в IIHF.