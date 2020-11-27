Вопрос о смене гендиректора ФК "Спартак" на повестке ближайшего совещания не стоит

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов может уйти в отставку в связи с приходом в клуб спортивного директора Дмитрия Попова, ранее работавшего в "Спартаке" на этой должности с 2008 по 2016 год. Также отмечалось, что должность гендиректора клуба займет Зарема Салихова.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вопрос о смене генерального директора футбольного клуба "Спартак" на повестке ближайшего совещания, которое должно пройти в пятницу, не стоит. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

"Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым СМИ неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно", - сказал Фетисов.

Также ранее сообщалось, что Газизов отказался принимать Попова на работу. "Нет, это не правда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать", - отметил Фетисов.

По словам главы департамента, клуб на совещании в пятницу обсудит вопрос о плановых мероприятиях по 100-летию "Спартака", которое будет отмечаться в 2022 году.