СМИ: гендиректор "Спартака" не собирается покидать клуб

ТАСС, 27 ноября. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов не собирается покидать свой пост как минимум до открытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".
При этом отмечается, что Газизов остался недоволен назначением Дмитрия Попова на ранее упраздненный пост спортивного директора.
Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" в июле, подписав контракт на пять лет.
После 15 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. В следующем туре 29 ноября красно-белые дома примут волгоградский "Ротор".