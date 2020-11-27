Представитель World Athletics Пахноцкая приглашена на выборную конференцию ВФЛА 30 ноября

Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 30 ноября в конференц-зале Олимпийского комитета России. На ней будет избран новый руководитель федерации.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Независимый эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Маргарита Пахноцкая приглашена на отчетно-выборную конференцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая пройдет в Москве 30 ноября. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и усилением мер по противодействию распространения COVID-19 в зал заседаний будут допущены только делегаты, кандидаты на выборные должности, действующие члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии, сотрудники ВФЛА, обеспечивающие работу конференции, а также приглашенные почетные гости, - сказала Глушенко. - В числе гостей будет и независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая, которой мы уже отправили приглашение".

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом стала в конце сентября бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Пахноцкая.

Сама Пахноцкая сообщила ТАСС, что получила приглашение и планирует приехать в понедельник на конференцию.

На пост главы ВФЛА претендуют генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и спортивный менеджер Михаил Гусев.