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Летние олимпийские виды спорта

Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани пройдет в марте

Также Казань 16-18 апреля примет этап Мировой серии по синхронному плаванию
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду 19-21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

В прошлом сезоне этап в Казани был отменен из-за пандемии коронавируса. Также в 2021 году этапы пройдут в китайских Чжухае (26-28 февраля) и Чиане (5-7 марта), а также в канадском Монреале (26-28 марта).

Помимо этого, Казань 16-18 апреля примет этап Мировой серии по синхронному плаванию. Сезон откроет этап в виртуальном формате в США (19-21 февраля), остальные этапы пройдут в китайском Сучжоу (11-13 марта), Будапеште (9-11 апреля), Париже (23-25 апреля), Канаде (виртуальный, 28-25 мая), греческом Александрополисе (4-6 июня). Место проведения заключительного, восьмого этапа пока не определено.

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