Оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу остался доволен работой аэропорта в Казани

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира по волейболу 2022 года остались довольны работой международного аэропорта Казани, оценив его готовность к проведению мероприятий в рамках турнира. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба Минспорта Татарстана.

"26 ноября представители оргкомитета ЧМ-2022 посетили международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая. Основной задачей было определить степень готовности воздушной гавани к проведению мероприятий турнира. Была предоставлена вся необходимая информация, которая будет учтена при подготовке к спортивным мероприятиям. По результатам проверки международный аэропорт "Казань" произвел положительное впечатление на членов оргкомитета", - говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта представили оргкомитету основные объекты воздушной гавани, рассказали об особенностях обслуживания команд, болельщиков и других клиентских групп предстоящего чемпионата. Также специалисты поделились опытом подготовки к проведению крупных спортивных мероприятий международного уровня.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России в период с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.