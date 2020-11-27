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Биатлон

В сборных Италии и Польши выявлены случаи заражения COVID-19 перед этапом КМ по биатлону

Медицинские власти Финляндии решат дальнейшую судьбу команд

ТАСС, 27 ноября. Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены в делегациях сборных Италии и Польши по биатлону перед первым этапом Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Медицинские власти Финляндии решат дальнейшую судьбу команд. Все зараженные находятся на карантине.

Ранее заражения были выявлены в сборных России, Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. В сборной России коронавирусом заразились Антон Бабиков, а также врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.

Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).

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