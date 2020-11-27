Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

ТАСС, 27 ноября. Россиянка Елена Никитина заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

28-летняя россиянка по итогам двух попыток отстала от победительницы на 0,65 секунды. Первой стала австрийка Янин Флок (1 минута 42,93 секунды). Бронзовая медаль у нидерландки Кимберли Бос (+0,80). Россиянка Юлия Канакина показа девятый результат (+1,52), Алена Фролова - 15-й (+2,51).

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в 2014 году, также на ее счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира - 2016. На чемпионатах Европы в ее активе три золотые медали.