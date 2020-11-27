{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

Победила австрийка Янин Флок
Елена Никитина EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 27 ноября. Россиянка Елена Никитина заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

28-летняя россиянка по итогам двух попыток отстала от победительницы на 0,65 секунды. Первой стала австрийка Янин Флок (1 минута 42,93 секунды). Бронзовая медаль у нидерландки Кимберли Бос (+0,80). Россиянка Юлия Канакина показа девятый результат (+1,52), Алена Фролова - 15-й (+2,51).

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в 2014 году, также на ее счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира - 2016. На чемпионатах Европы в ее активе три золотые медали.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Сборные по баскетболу
Коронавирус не подтвердился у двух членов сборной России по баскетболу
В четверг стало известно, что один сомнительный тест был у игрока сборной и один - у члена делегации
Читать полностью