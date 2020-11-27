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ММА

Бой Исмаилов - Штырков смогут посетить до 3 тысяч зрителей

Поединок пройдет 13 декабря в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. До 3 тысяч зрителей смогут посетить поединок российских бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

"Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов - Штырков, который пройдет в Москве, - сказал Яценко. - Билеты поступили в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25% от вместимости "ВТБ-Арены" (около 3 тыс. зрителей - прим. ТАСС) с учетом текущих ограничений. Стоимость самых дешевых билетов - 1 200 рублей, самых дорогих - до 50 000 рублей. Болельщики из других городов смогут купить трансляцию на нашем сайте, текущая стоимость которой - 299 рублей".

Бой Исмаилов - Штырков пройдет 13 декабря в Москве.

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