Спортсмены из 26 регионов принимают участие в чемпионате РФ по прыжкам на батуте в Сочи

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам на батуте, который впервые проходит в Сочи, собрал более 170 спортсменов из 26 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Южного федерального центра спортивной подготовки "Юг Спорт".

"В Сочи стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте на базе Ледового дворца спорта "Айсберг" ФГБУ "Юг Спорт". Соревнования на курорте проходят впервые. Более 170 лучших спортсменов из 26 регионов страны поборются за звание сильнейшего спортсмена России. Ожидается ожесточенная борьба за право попасть в состав сборной России, которая будет сформирована тренерским штабом по итогам чемпионата", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования продлятся до 29 ноября. Турнир пройдет в семи спортивных дисциплинах, из которых четыре личные: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка и двойной минитрамп, а также три командные: индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка и двойной минитрамп. Чемпионат в Сочи пройдет без зрителей, Федерация прыжков на батуте России проведет прямую трансляцию на своем YouTube-канале.

Среди участников чемпионата России - претенденты на попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио: серебряный призер Олимпийских игр Дмитрий Ушаков, чемпион Европы и Европейских игр Михаил Мельник, призеры чемпионатов мира и Европы Сусана Кочесок, Анна Корнетская, Андрей Юдин, Сергей Азарян и Никита Федоренко, победительница этапа Кубка мира Ирина Кундиус, а также действующие чемпионы мира Михаил Заломин, Виктория Даниленко, чемпионка Европы Полина Троянова.

В Ледовом дворце спорта "Айсберг" в Сочи в конце апреля 2021 года состоится главный континентальный турнир - чемпионат Европы, который был перенесен с мая текущего года из шведского Гётеборга. На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии, в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград.