Тренер сборной не удивлен прогрессу скелетонистки Никитиной, ставшей второй на этапе КМ

В пятницу Никитина заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону в Сигулде. Первой стала австрийка Янин Флок, бронзовая медаль у нидерландки Кимберли Бос. Международная федерация бобслея и скелетона из-за пандемии коронавируса приняла решение провести два первых этапа Кубка мира по скелетону в Сигулде (20 и 27 ноября). Неделю назад лидер женской сборной России Никитина была только девятой.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не удивлен второму месту скелетонистки Елены Никитиной на пятничном этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Я не удивлен второму месту, которое заняла сегодня Лена, ведь после не совсем удачного для нее первого этапа были сделаны определенные корректировки. В том числе и в новой технике. Да и в стартовом разгоне Никитина неделю спустя тоже прибавила. Ну и ошибок она сегодня в прохождении сделала куда меньше, чем в прошлую пятницу, а с плохой ездой на трассе в Сигулде медалей не выиграть", - сказал Чабан.

"Но это далеко не потолок возможностей, мы только начали работать с новой техникой, и спортсмены пока не привыкли к ней. Сейчас мы переедем на более спокойную трассу в Игльсе и посмотрим, как эти скелетоны покажут себя там", - продолжил собеседник агентства. На этапе Кубка мира российские спортсменки выступают на скелетонах, сделанных новым тренером сборной России Дирком Матшицем, который в прошлом сезоне возглавлял мужскую команду Германии.

"В воскресенье переберемся в Австрию, где нам должны дать несколько тренировочных дней. Там в составе сборной пройдет одна замена в мужской команде. Владислав Семенов решил свои визовые проблемы и должен прибыть 5 декабря, заменив Даниила Романова", - заключил Чабан.

Третий и четвертый этапы Кубка мира по бобслею и скелетону пройдут в австрийском Игльсе (11-13 декабря и 18-20 декабря).