Тренер сборной не удивлен прогрессу скелетонистки Никитиной, ставшей второй на этапе КМ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не удивлен второму месту скелетонистки Елены Никитиной на пятничном этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Такое мнение он высказал ТАСС.
В пятницу Никитина заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону в Сигулде. Первой стала австрийка Янин Флок, бронзовая медаль у нидерландки Кимберли Бос. Международная федерация бобслея и скелетона из-за пандемии коронавируса приняла решение провести два первых этапа Кубка мира по скелетону в Сигулде (20 и 27 ноября). Неделю назад лидер женской сборной России Никитина была только девятой.
"Я не удивлен второму месту, которое заняла сегодня Лена, ведь после не совсем удачного для нее первого этапа были сделаны определенные корректировки. В том числе и в новой технике. Да и в стартовом разгоне Никитина неделю спустя тоже прибавила. Ну и ошибок она сегодня в прохождении сделала куда меньше, чем в прошлую пятницу, а с плохой ездой на трассе в Сигулде медалей не выиграть", - сказал Чабан.
"Но это далеко не потолок возможностей, мы только начали работать с новой техникой, и спортсмены пока не привыкли к ней. Сейчас мы переедем на более спокойную трассу в Игльсе и посмотрим, как эти скелетоны покажут себя там", - продолжил собеседник агентства. На этапе Кубка мира российские спортсменки выступают на скелетонах, сделанных новым тренером сборной России Дирком Матшицем, который в прошлом сезоне возглавлял мужскую команду Германии.
"В воскресенье переберемся в Австрию, где нам должны дать несколько тренировочных дней. Там в составе сборной пройдет одна замена в мужской команде. Владислав Семенов решил свои визовые проблемы и должен прибыть 5 декабря, заменив Даниила Романова", - заключил Чабан.
Третий и четвертый этапы Кубка мира по бобслею и скелетону пройдут в австрийском Игльсе (11-13 декабря и 18-20 декабря).