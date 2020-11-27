Предолимпийский чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет 1-8 июня в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет с 1 по 8 июня 2021 года в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

"Исполком Федерации тяжелой атлетики России принял решение провести в 2021 году чемпионат России в Ханты-Мансийске с 1 по 8 июня, а кубок страны - в Старом Осколе 25 января - 1 февраля", - сказал Кишкин.

Кубок России станет одним из главных отборочных турниров на чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 3 по 11 апреля. Чемпионат страны состоится за 1,5 месяца до Олимпиады в Токио, где смогут выступить только два российских тяжелоатлета (один мужчина и одна женщина).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.