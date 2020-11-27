Коронавирус не подтвердился у двух членов сборной России по баскетболу

В четверг стало известно, что один сомнительный тест был у игрока сборной и один - у члена делегации. Их имена не сообщаются. Подчеркивается, что все 13 игроков, вызванные в сборную, находятся в составе.

"Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, вчера прошли третье за три дня исследование и по его результатам были допущены к тренировочному процессу", - говорится в сообщении.

Сборная России прибыла в Эстонию для проведения двух отборочных матчей чемпионата Европы. 28 ноября россияне должны сыграть с командой Эстонии, а 30 ноября - со сборной Италии. По результатам двух встреч сборная России идет третьей в таблице группы В, набрав три очка. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из хозяек финального турнира, две лучшие команды квартета также получат путевку на турнир.

Евробаскет-2022 пройдет 1-18 сентября в Чехии, Грузии, Италии и Германии.