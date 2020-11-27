Покровская рассказала о проведении турниров по синхронному плаванию в виртуальном формате

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Первый и шестой этапы Мировой серии по синхронному плаванию могут пройти в виртуальном формате, но регламент таких соревнований еще до конца не разработан. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

В виртуальном формате должны пройти этапы Мировой серии в США (19-21 февраля) и Канаде (28-30 мая).

"Это означает, что соревнования будут организованы с помощью видеозаписи, при этом каждая команда будет выступать в своем бассейне", - сказала Покровская.

"Но это еще будет обсуждаться, пока рано говорить о том, что все произойдет именно так. Как это все будет организовано, как будет транслироваться, пока никто не знает, так что не надо бежать впереди паровоза", - подчеркнула она.

Планы провести соревнования в виртуальном формате обусловлены пандемией коронавируса.