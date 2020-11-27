Тедеско: Айртону нет полноценной замены в "Спартаке"

"У нас достаточное количество вариантов на замену Айртона, - сказал Тедеско. - [Роман] Зобнин может сыграть слева, пробуем на эту позицию [Степана] Оганесяна, у которого хорошая скорость, он более атакующий игрок, рассматривали [Руслана] Литвинова, [Андрея] Ещенко. Впереди у нас еще одна тренировка и 48 часов на раздумья и принятие решения по стартовому составу. Однако это правда, что действительно нет полноценной замены Айртону на левом фланге".

Тедеско не согласен с мнением, что Александру Кокорину менее комфортно действовать из глубины поля, чем на острие атаки. "Александр играл чистого нападающего, в матчах с "Химками" и "Тамбовом" он выходил на эту позицию. В этом плане он очень креативен, может играть как на острие атаки, так и "десятку", также на фланге. При такой схеме разница в атаке между десятым номером и чистым нападающим небольшая", - считает тренер.

Наставник красно-белых отнес волгоградский клуб к классической российской команде. "Ротор" является классической российской командой, в таком стиле играют многие клубы РПЛ, соперник может играть как в четыре, так и пять защитников, в матче с "Арсеналом" они по ходу игры меняли игровую схему с 4-4-2 на 5-4-1. "Ротор" хорошо обороняется, не теряет компактность, имеет быстрые фланги, использует контратаки, есть хороший подбор игроков: клуб взял [Андреса] Понсе из "Ахмата", [Камиля] Муллина, который играл против нас в первом матче, левый фланг очень быстрый, скоростной. Очень много соперник играет длинными передачами на Понсе, старается использовать контратаки, при подобном стиле нашей обороне будет достаточно непросто, нужно будет играть внимательно с первых минут, не терять концентрации, особенно в районе своей штрафной площади", - добавил тренер.

Немецкий специалист не исключил, что "Спартак" перейдет на игру в четыре защитника после зимней паузы. "Да, это возможно, но нужно над этим работать, тренировать. На зимних сборах такие варианты не исключены. Есть вероятность того, что после них мы можем увидеть игру "Спартака" в четыре защитника, но считаю, что последний матч мы здорово сыграли и при нынешней схеме, особенно второй тайм", - сказал Тедеско.