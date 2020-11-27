Оздоев: Черчесов имеет полное право говорить о футболистах сборной то, что считает нужным

"Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России - просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает. Станислав Саламович [Черчесов] имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым, - сказал Оздоев. - Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе".

"Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда - будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020, все у нас получится", - заключил он.

Жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира - 2022 в европейской зоне пройдет 7 декабря.