Оздоев: Черчесов имеет полное право говорить о футболистах сборной то, что считает нужным

ТАСС, 27 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов имеет полное право говорить об игроках национальной команды то, что считает необходимым. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил полузащитник сборной и "Зенита" Магомед Оздоев.
Ранее Черчесов в эфире "Матч ТВ" выступил с критикой в адрес нападающего Федора Чалова, а также полузащитников национальной команды Алексея и Антона Миранчуков.
"Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России - просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает. Станислав Саламович [Черчесов] имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым, - сказал Оздоев. - Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе".
"Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда - будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020, все у нас получится", - заключил он.
Жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира - 2022 в европейской зоне пройдет 7 декабря.