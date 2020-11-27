Власенко победил на выборах президента Федерации водного поло России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Алексей Власенко переизбран на пост президента Федерации водного поло России. Это произошло в пятницу на очередной отчетно-выборной конференции организации.

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В борьбе за пост президента Власенко обошел единственного конкурента - бывшего ватерполиста, члена президиума федерации Олега Владимирова.

Власенко 55 лет, Федерацию водного поло России он возглавляет с 2016 года. В ноябре он также сохранил руководящие посты в Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России.

В начале ноября Власенко был переизбран в бюро Европейской лиги плавания (LEN).