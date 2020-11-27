Большунов стал четвертым в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 27 ноября. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходят в финской Руке.

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Победу одержал норвежец Эрик Вальнес, результат которого составил 2 минуты 29,56 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Йоханнес Клебо (+0,61) и Эмиль Иверсен (+4,09).

Большунов отстал в финале от победителя на 6,34 секунды. Другой россиянин Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Иван Якимушкин, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Евгений Белов - в четвертьфинале.

Большунов в прошлом сезоне стал победителем Кубка мира.

В субботу у мужчин пройдет гонка на 15 км классическим стилем. Этап завершится 29 ноября.