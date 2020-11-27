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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко назвал обидным результат лыжника Большунова на старте Кубка мира

Также тренер отметил победу норвежца Эрика Вальнеса
Юрий Бородавко Сергей Бобылев/ТАСС
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Юрий Бородавко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял обидное место в первой гонке нового сезона Кубка мира, в то время как норвежец Эрик Вальнес одержал удивительную победу. Об этом ТАСС рассказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

Действующий обладатель Кубка мира Большунов в спринте классическим стилем занял четвертое место на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Победу одержал норвежец Эрик Вальнес, на финише он обошел своего соотечественника Йоханнеса Клебо. Третьим стал еще один норвежец, Эмиль Иверсен.

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"Для наших лыжников это был первый крупный международный старт сезона. Саша занял обидное четвертое место, но на сегодня соперники были сильнее - на последнем подъеме было видно, что накопилась усталость, которая не позволила ему держать темп", - сказал Бородавко.

"По тактике он сделал все правильно. Если бы он отсиживался в начале финального забега, то эта тактика не принесла ему лучшего результата. Но это только спринт, завтра классическая гонка, после - гонка преследования. Соревнования только начинаются", - добавил тренер.

Вальнес вырвал победу у трехкратного олимпийского чемпиона Клебо, который известен тем, что практически не проигрывает в спринтерских гонках, особенно в финишном створе. "Победа Вальнеса действительно удивила, но он и до этого показывал хорошие результаты, он был одним из лучшим спринтеров Норвегии. Но эта победа, конечно, стала неожиданностью", - заметил собеседник агентства.

В женской части соревнований лучшей из россиянок стала Наталья Непряева - еще она воспитанница Бородавко. "Наталья в полуфинале для своего состояния выглядела неплохо. Но мы знаем, что она может выступать лучше, надеюсь, что она будет набирать форму", - сказал он.

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Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Большунов стал четвертым в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Победил норвежец Эрик Вальнес
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