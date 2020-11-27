Бородавко назвал обидным результат лыжника Большунова на старте Кубка мира

Действующий обладатель Кубка мира Большунов в спринте классическим стилем занял четвертое место на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Победу одержал норвежец Эрик Вальнес, на финише он обошел своего соотечественника Йоханнеса Клебо. Третьим стал еще один норвежец, Эмиль Иверсен.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял обидное место в первой гонке нового сезона Кубка мира, в то время как норвежец Эрик Вальнес одержал удивительную победу. Об этом ТАСС рассказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

"Для наших лыжников это был первый крупный международный старт сезона. Саша занял обидное четвертое место, но на сегодня соперники были сильнее - на последнем подъеме было видно, что накопилась усталость, которая не позволила ему держать темп", - сказал Бородавко.

"По тактике он сделал все правильно. Если бы он отсиживался в начале финального забега, то эта тактика не принесла ему лучшего результата. Но это только спринт, завтра классическая гонка, после - гонка преследования. Соревнования только начинаются", - добавил тренер.

Вальнес вырвал победу у трехкратного олимпийского чемпиона Клебо, который известен тем, что практически не проигрывает в спринтерских гонках, особенно в финишном створе. "Победа Вальнеса действительно удивила, но он и до этого показывал хорошие результаты, он был одним из лучшим спринтеров Норвегии. Но эта победа, конечно, стала неожиданностью", - заметил собеседник агентства.

В женской части соревнований лучшей из россиянок стала Наталья Непряева - еще она воспитанница Бородавко. "Наталья в полуфинале для своего состояния выглядела неплохо. Но мы знаем, что она может выступать лучше, надеюсь, что она будет набирать форму", - сказал он.