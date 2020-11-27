Воронцевич назначен капитаном сборной России по баскетболу

ТАСС, 27 ноября. Форвард Андрей Воронцевич выбран капитаном сборной России по баскетболу на отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года, которые пройдут в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Кандидатура Воронцевича, который в настоящий момент находится без клуба, была поддержана командой единогласно. Вице-капитаном стал атакующий защитник "Нижнего Новгорода" Евгений Бабурин. Ближайшие матчи отборочного цикла сборная России проведет 28 и 30 ноября в Таллине против команд Эстонии и Италии.

Воронцевичу 33 года, он является трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и девятикратным победителем Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.