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Сборные по баскетболу

Воронцевич назначен капитаном сборной России по баскетболу

Ближайшие матчи сборная России проведет против команд Эстонии и Италии в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы
Андрей Воронцевич (слева) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Воронцевич (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Форвард Андрей Воронцевич выбран капитаном сборной России по баскетболу на отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года, которые пройдут в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Кандидатура Воронцевича, который в настоящий момент находится без клуба, была поддержана командой единогласно. Вице-капитаном стал атакующий защитник "Нижнего Новгорода" Евгений Бабурин. Ближайшие матчи отборочного цикла сборная России проведет 28 и 30 ноября в Таллине против команд Эстонии и Италии.

Воронцевичу 33 года, он является трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и девятикратным победителем Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

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