Два этапа Кубка мира по шорт-треку в Германии отменены из-за коронавируса

ТАСС, 27 ноября. Этапы Кубка мира в германских Битигхайм-Биссингене и Дрездене отменены из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап Кубка мира в Битигхайм-Биссингене должен был пройти с 19 по 21 февраля, в Дрездене - с 26 по 28 февраля.

В 2020 году не будет проведено ни одного этапа Кубка мира по шорт-треку. Соревновательный сезон должен стартовать чемпионатом Европы, проведение которого запланировано на период с 22 по 24 января в польском Гданьске.