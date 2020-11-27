Трегубов стал четвертым на этапе Кубка мира по скелетону

ТАСС, 27 ноября. Российский скелетонист Никита Трегубов занял четвертое место на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

Победу одержал латвиец Мартинс Дукурс, показавший результат 1 минута 38,91 секунды. Вторым стал его брат Томас Дукурс (отставание 0,19 секунды), третьим - Маркус Уайатт из Великобритании (+0,94), Трегубов отстал от победителя на 1,01 секунды. Россиянин Александр Третьяков занял десятое место (+1,99), Даниил Романов - 15-е (+2,44).

Первый этап Кубка мира прошел неделей ранее также в Сигулде, тогда первым стал Мартинс Дукурс, Трегубов занял седьмое место.

Кубок мира по скелетону проводится совместно с Кубком мира по бобслею. Российская бобслейная команда была отстранена от участия в первых двух этапах соревнований из-за заражения коронавирусом троих членов сборной.

Трегубову 25 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. В активе спортсмена также серебро и бронза чемпионатов мира и Европы.

Третий и четвертый этапы Кубка мира пройдут в австрийском Инсбруке 11 и 18 декабря.