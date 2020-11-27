Биатлонистка Миронова пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Светлана Миронова не вошла в состав сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Мужская и женская индивидуальные гонки в субботу откроют соревновательную программу Кубка мира. В Финляндии в мужской и женской командах находится по семь спортсменов, однако на старт можно заявить не больше шести. Поскольку Антон Бабиков и Евгений Гараничев были помещены на карантин, в гонке выступит только пять представителей мужской команды России. В ней примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов и Семен Сучилов.

В женской части соревнований выступят Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

Польховский отметил, что Миронова может выступить в спринте, который пройдет в Контиолахти в воскресенье.