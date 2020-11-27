Футболист "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусом

ТАСС, 27 ноября. Тест на коронавирус полузащитника итальянского футбольного клуба "Аталанта" и сборной России Алексея Миранчука дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

Отмечается, что 25-летний футболист изолирован. Вечером у всех игроков команды запланировано еще одно тестирование.

Миранчук перешел в "Аталанту" 30 августа из московского "Локомотива", воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за итальянский клуб (во всех вышел на замену), в которых отметился двумя голами. В составе "Локомотива" Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок России.

В составе сборной России Миранчук провел 28 матчей (5 голов), в том числе играл в последней встрече национальной команды против сербов (0:5) в рамках Лиги наций 18 ноября. В 2018 году вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России. "Аталанта" ближайший матч проведет 28 ноября против "Вероны" в рамках чемпионата Италии.

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