Женская сборная России победила команду Косова в отборочном матче ЧЕ-2022 по футболу

ТАСС, 27 ноября. Футболистки женской сборной России обыграли команду Косова со счетом 3:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в турецком городе Манавгат.

Голы забили Марина Федорова (6-я и 12-я минуты) и Алсу Абдуллина (9).

Встреча между сборными России и Косова должна была пройти осенью 2019 года, однако была перенесена из соображений безопасности. Первый матч между командами состоялся 6 марта 2020 года и завершился победой россиянок со счетом 5:0. Игра прошла в Висбадене (Германия), поскольку обе встречи было решено провести на нейтральном поле из-за политических отношений между странами.

Сборная России ранее гарантировала себе второе место в группе A. Россиянки набрали 21 очко в девяти матчах. Лидируют футболистки из Нидерландов (27 очков), далее идут команды Словении (12), Косова (10), Турции (5) и Эстонии (1).

По регламенту отборочного турнира напрямую на чемпионат Европы выйдут только три лучшие сборные, занявшие в группах вторые места. Остальные команды проведут стыковые матчи.

В заключительном туре отборочного цикла сборная России 1 декабря в гостях сыграет с командой Турции, футболистки из Косова в тот же день на выезде встретятся с командой Нидерландов.