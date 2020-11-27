Агент Миранчука рассказал о самочувствии футболиста

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболист сборной России и итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, чей тест на коронавирус показал положительный результат, чувствует себя нормально. Об этом рассказал агент игрока Вадим Шпинев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Аталанта" сообщила о заражении Миранчука в пятницу.

"По моей информации, все в порядке, - сказал Шпинев. - По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест - это тест".

Миранчук перешел в "Аталанту" 30 августа из московского "Локомотива", воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за итальянский клуб (во всех вышел на замену), в которых отметился двумя голами. В составе "Локомотива" Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок России.

В составе сборной России Миранчук провел 28 матчей (5 голов), в том числе играл в последней встрече национальной команды против сербов (0:5) в рамках Лиги наций 18 ноября. В 2018 году вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России. "Аталанта" ближайший матч проведет 28 ноября против "Вероны" в рамках чемпионата Италии.