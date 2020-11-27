РФС отказал ЦСКА в переносе матча за Кубок России по футболу среди женщин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и московский "Локомотив" отказали ЦСКА в переносе финального матча Кубка России среди женщин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Ранее ЦСКА попросил РФС перенести финальный матч Кубка России с 6 на 12 декабря из-за вспышки коронавируса в команде.

"РФС рассмотрел письмо клуба и уведомил об этом предложении представителей соперника армейцев. Однако "Локомотив" не согласился на перенос матча. В результате РФС заключил, что не видит оснований для изменения даты и проинформировал ЦСКА, что матч финала кубка должен пройти в указанную дату - 6 декабря", - говорится в сообщении.

"Хотим напомнить, что на данный момент команда находится на карантине. Идет борьба за здоровье игроков. Медицинский штаб делает все возможное, чтобы футболистки скорее поправились, но за такой короткий срок полностью восстановиться очень сложно, не говоря о том, чтобы набрать игровую форму. COVID-19 - это не просто простудное заболевание, а смертельно опасный вирус", - говорится в заявлении ЦСКА.