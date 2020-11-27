Чемпион Великобритании по скачкам Мёрфи отстранен из-за положительного теста на кокаин

ТАСС, 27 ноября. Трехкратный чемпион Великобритании по скачкам ирландец Ошин Мёрфи отстранен на три месяца от соревнований во Франции из-за положительного результата теста на кокаин. Об этом сообщает Федерация конного спорта Франции (France Galop).

В ходе расследования было установлено, что кокаин попал в организм Мёрфи через половой контакт. Сам Мёрфи утверждал, что занимался сексом в ночь перед допинг-тестированием накануне соревнований во Франции. Исходя из этого факта, France Galop смягчила наказание 25-летнему ирландцу до трех месяцев, он будет отбывать дисквалификацию с 11 декабря по 11 марта.

"Хотя я, очевидно, разочарован тем, что мне все равно придется отбыть трехмесячную дисквалификацию, я рад, что члены комиссии приняли представленные доказательства, и очень рад, что меня оправдали по обвинению в употреблении кокаина", - сказал Мёрфи.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, Федерация скачек Великобритании также поддержала дисквалификацию Мёрфи, отстранив его от соревнований до начала следующего сезона - 27 марта.

Мёрфи - трехкратный чемпион Великобритании, многократный победитель международных турниров. Всего за карьеру ирландский спортсмен заработал более 17 млн фунтов призовых.