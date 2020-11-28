Второй пошел. В субботу стартует 16-й тур РПЛ

ТАСС, 28 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу четырьмя матчами. Все игры стартового тура второго круга начнутся с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере сборной Аргентины Диего Марадоне, который скончался 25 ноября на 61-м году жизни.

На эту тему Завершился первый круг чемпионата России по футболу

В центральном матче дня занимающий пятое место "Ростов" примет московское "Динамо", которое расположилось строчкой выше. Матч начнется в 19:00 мск. Ростовчане последние семь туров чередует победы с поражениями, но именно благодаря этой бескомпромиссности находятся на расстоянии одной победы от призовой тройки с 26 очками. В предыдущем туре команда Валерия Карпина обыграла на выезде казанский "Рубин" со счетом 2:0. В день матча для перевозки болельщиков администрация Ростова-на-Дону дополнительно выделит на линию более 30 автобусов. "Динамо" при Сандро Шварце выступает без поражений (три победы, одна ничья). Единственную потерю очков команда немецкого специалиста допустила в дерби со "Спартаком" (1:1) в прошлом туре, да и то - соперник смог уйти от поражения только в концовке матча. Бело-голубые после 15 игр набрали 27 очков. При новом главном тренере динамовцы стабильно пропускают по одному мячу в каждом матче, но идут на втором месте по надежности игры в обороне (12 голов), меньше только у ЦСКА (11), который лидирует в чемпионате. Встреча первого круга в Москве завершилась победой динамовцев со счетом 2:0. Из 53 официальных матчей столичная команда выиграла 24 против 12 у соперника, 17 встреч завершились вничью (пять из них - со счетом 0:0). Проклятие Парфенова Стартует второй круг РПЛ домашним матчем тульского "Арсенала" против петербургского "Зенита", который начнется в 14:00 мск. Смена главного тренера пока не идет на пользу команде из Тулы. "Арсенал" не может выиграть в четырех последних турах, лишь один раз сыграв вничью - это случилось сразу после назначения Дмитрия Парфенова, в 14-м туре дома против "Ротора" (1:1). По итогам первого круга туляки занимают 13-е место в турнирной таблице с 13 очками.

"Зенит" во вторник провел очередной неудачный матч в Лиге чемпионов, уступив итальянскому "Лацио" (1:3), а в прошлом туре РПЛ не смог в Грозном обыграть "Ахмат" (2:2). Утешением для петербургской команды стало решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) об ошибочном назначении пенальти в ворота Михаила Кержакова, с которого хозяева в итоге сравняли счет. После 15 матчей действующий чемпион России занимает второе место в турнирной таблице с 31 очком, у ЦСКА на один балл больше. В Туле "Зениту" не смогут помочь травмированные полузащитник Вендел, защитники Вячеслав Караваев и Данил Круговой, а также дисквалифицированный Ярослав Ракицкий. Под вопросом участие в матче еще одного игрока обороны Деяна Ловрена и хавбека Магомеда Оздоева. Но в строй вернулась главная атакующая сила сине-бело-голубых - Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. У хозяев в лазарете находятся защитники Кирилл Комбаров и Александр Денисов, дисквалифицирован полузащитник Горан Каусич, под вопросом участие в матче защитников Максима Беляева, Гии Григалавы, хавбека Эванса Кангва, нападающего Евгения Луценко. Как тренер Парфенов ни разу не смог отобрать очки у "Зенита". "Урал" и "Тосно" проиграли во всех семи матчах под руководством специалиста. Всего из 12 очных встреч туляки праздновали победу три раза, "Зенит" - восемь, и лишь в одном матче был зафиксирован ничейный результат. Встреча первого круга в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Красно-черная машина Черевченко В 16:30 мск начнется встреча "Химки" - "Краснодар". Подмосковная команда после назначения Игоря Черевченко одержала четыре победы в восьми матчах и покинула зону переходных матчей. После 15 туров "Химки" расположились на 12-м месте с 15 очками. В последнем матче команда Черевченко одержала важную выездную победу над одним из конкурентов в борьбе за сохранение прописки в РПЛ - "Уфой" (2:1).

"Краснодар" выглядит неуверенно как в игровом плане, так и в психологическом. В прошлом туре команда Мурада Мусаева прервала серию из трех поражений, но домашняя победа над "Тамбовом" (1:0) вышла больше вымученной, чем уверенной. А поражение от "Севильи" на своем поле в матче Лиги чемпионом с пропущенным голом на пятой добавленной минуте лишь подтвердило проблему нынешнего состояния команды. Перед началом второго круга РПЛ "Краснодар" находится на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко. Перед очным поединком в составах обеих команд хватает потерь. У "Химок" травмирован полузащитник Данил Казанцев, дисквалифицирован нападающий Илья Кухарчук, под вопросом выход на поле защитника Арсения Логашова и хавбека Резиуана Мирзова. У "Краснодара" травмирован защитник Сергей Петров, вратарь Матвей Сафонов находится на карантине, дисквалифицированы защитники Кристиан Рамирес и Егор Сорокин, под вопросом участие полузащитника Дмитрия Стоцкого. Матч первого круга в Краснодаре завершился разгромной победой хозяев со счетом 7:2. После этого в отставку был отправлен прежний главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько. До нынешнего сезона команды пересекались только 10 лет назад, когда вместе играли в первом российском дивизионе. Оба противостояния тогда завершились вничью: 0:0 в Химках и 1:1 в Краснодаре. Евровесна важнее Московский "Локомотив" приедет в гости к "Ахмату", матч начнется в 19:00 мск. Грозненцы мощно завершили первый круг, выдав серию из четырех матчей без поражений (три победы, одна ничья), и находятся на седьмом месте в таблице с 24 очками. Победную поступь команды Андрея Талалаева в предыдущем туре смог остановить только "Зенит" (2:2). В нынешнем сезоне в Грозном удалось выиграть только ЦСКА (3:0) в шестом туре и "Сочи" (1:0) в седьмом.

"Локомотиву" после энергозатратных матчей в Лиге чемпионов, где команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, на матчи РПЛ сил уже не хватает. Лишь в прошлом туре, да еще и играя второй тайм в меньшинстве, дружине Марко Николича удалось выиграть дома у тульского "Арсенала" (1:0). До этого железнодорожники проиграли три матча подряд в РПЛ с общим счетом 3:9. Похоже, что главной задачей на конец года для "Локомотива" является попадание в евровесну. После первого круга у "Локомотива" также 24 очка, однако по дополнительным показателям команда Николича уступает "Ахмату" и занимает восьмое место. В матче первого круга москвичи на своем поле уступили грозненцам со счетом 2:3, прервав свою восьмиматчевую беспроигрышную серию против команды Талалаева. Всего из 29 официальных матчей столичный клуб выиграл 17, "Ахмат" - пять, еще семь встреч завершились вничью. У хозяев под вопросом участие в матче защитников Ризвана Уциева, Марата Быстрова, Андрея Семенова, полузащитника Одисе Роши. В лазарете "Локомотива" находятся Дмитрий Баринов, Михаил Лысов и Федор Смолов. Из-за удаления матч пропустит защитник Ведран Чорлука.