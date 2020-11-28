Возвращение легенд. Майк Тайсон и Рой Джонс выйдут на ринг в Калифорнии

ТАСС, 28 ноября. Два бывших абсолютных чемпиона мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс - младший проведут выставочный поединок в США. Бой пройдет рано утром 29 ноября по московскому времени в Лос-Анджелесе на знаменитой арене "Стейплс-центр".

Две легенды мирового бокса решили вернуться в ринг после 50 лет. Тайсону 54 года, Джонсу - 51 год, но оба, судя по их страницам в социальных сетях, находятся в отличном физическом состоянии. Особенно впечатляют кондиции Железного Майка.

Чем же этот бой будет отличаться от обычного профессионального поединка? Во-первых, время раундов будет сокращено - боксеры проведут восемь раундов по две минуты. Во-вторых, Тайсон и Джонс будут боксировать в 12-унцевых перчатках, а не в 10-унцевых, как это принято в профессиональном боксе. Кроме того, в поединке не будет защитных шлемов. Бой будет сразу же остановлен в случае, если один из боксеров получит сильное рассечение.

Продюсер боя Райан Кавано сообщил, что в поединке будет разрешен нокаут. "Любой, кто говорит, что это ненастоящий бой или что там не может быть нокаута, теперь понимает, что все реально, - заявил Кавано, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов. - Думаю, люди просто не верили, что они станут свидетелями настоящего боя Майка Тайсона. Но он настолько реален, насколько это возможно. Победитель боя будет, нокауты разрешены".

Правда, непонятно, как это соотносится со словами представителя Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера о том, что в поединке не будет победителя. При этом на кону боя будет стоять титул WBC Frontline Battle, изготовленный специально к поединку.

Гонорары боксеров не сильно отличаются от тех, что они зарабатывали во время профессиональной карьеры. По данным Yahoo, Тайсон заработает за бой $10 млн, Джонс - $3 млн. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.