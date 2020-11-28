Кубок мира по санному спорту стартует в субботу в австрийском Иглсе

ТАСС, 28 ноября. Очередной розыгрыш Кубка мира по санному спорту стартует в субботу в австрийском Иглсе. Первыми в борьбу за награды вступят мужчины, выступающие на одиночных санях.

Кубок мира сезона-2020/21 стартует в очень жестких эпидемиологических условиях из-за пандемии коронавируса. Все участники соревнований, а также технический персонал обязаны находиться на трассах в масках и перчатках (спортсмены могут снять их только в момент непосредственного выступления). Организаторы приняли решение проводить соревнования без зрителей.

К числу основных фаворитов двух субботних одиночных гонок среди мужчин по праву можно отнести россиян Романа Репилова и Семена Павличенко, занявших в итоговом зачете Кубка мира прошлого сезона первое и третье места соответственно. Конкуренцию им должен составить второй саночник мира по итогам прошлого сезона итальянец Доминик Фишналлер, а также немецкая команда во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Феликсом Лохом. Хозяева трассы австрийцы также ставят перед собой задачу занять самые высокие места. За российскую команду также выступят Александр Горбацевич и Степан Федоров.

Позже в субботу будут разыграны медали в мужских санях-двойках. Лидеры российской команды Александр Денисьев и Владислав Антонов, выигравшие на домашнем чемпионате мира этого года в Сочи золото и серебро, не смогут выйти на старт первого этапа Кубка мира из-за коронавируса у Антонова. Сборную России в Австрии будут представлять два экипажа: Владислав Южаков и Юрий Прохоров, а также Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

В воскресенье в борьбу за награды вступят женщины. За Россию выступят чемпионка мира 2019 года в командной гонке Татьяна Иванова, обладательница двух золотых медалей прошлогоднего мирового первенства Екатерина Катникова, занявшая третье место в итоговом зачете Кубка мира прошлого сезона Виктория Демченко, а также участница Игр-2018 Екатерина Батурина. Выйдут на старт после годичного перерыва две молодые мамы из Германии: четырехкратная олимпийская чемпионка Натали Гайзенбергер и ее подруга по команде Дайана Айтбергер. В заключительный день соревнований также запланировано проведение командной гонки и трех спринтерских заездов (мужчины, женщины, мужские двойки).

Чемпионат мира 2021 года из-за коронавируса перенесен из канадского Уистлера в немецкий Кенигсзе, где проходило мировое первенство 2016 года.