Стартует Кубок мира по биатлону

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лучшие биатлонисты планеты начинают соревноваться в Кубке мира. Сезон открывают старты в финском Контиолахти. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье - спринтерские.

По причине пандемии коронавируса соревновательный календарь предстоящего сезона был изменен. Международному союзу биатлонистов (IBU) удалось сохранить количество гонок, однако число мест их проведения было сокращено. Это позволит командам реже передвигаться между странами.

Право провести соревнования потеряли Швеция, Франция и Китай. Первые два этапа пройдут в Контиолахти, два оставшихся декабрьских этапа - в австрийском Хохфильцене. В январе соревнования возобновятся двумя этапами в немецком Оберхофе, продлятся - в итальянском Антхольце. На февраль запланирован чемпионат мира в Поклюке (Словения). Завершится Кубок мира в марте двумя этапами в чешском Нове-Место и одним - в норвежском Холменколлене.

Во время Кубка мира будет действовать противоковидный регламент, разработанный IBU. Спортсмены, тренеры и специалисты команд будут регулярно проверяться на наличие инфекции, соблюдать строгие правила, направленные на предотвращение ее распространения. В случае выявления в командах коронавируса, решение об их полном или частичном карантине будут принимать местные органы здравоохранения.

В Финляндии уже зафиксированы случаи заражения, из-за которых сборные Румынии и Молдавии пропускают первый этап. Команды России и Латвии допущены не в полном составе, хотя существовала вероятность их полного отстранения.

В российской команде коронавирус был обнаружен у чемпиона мира 2017 года Антона Бабикова. Тест, оказавшийся положительным, он сдал в среду, за три дня до первой гонки на этапе в Контиолахти. Спортсмен был помещен на карантин, вместе с ним изолировали еще одного биатлониста сборной - призера сочинской Олимпиады Евгения Гараничева, с которым Бабиков делит гостиничный номер. При этом повторный тест спортсмены смогут сдать только 1 и 5 декабря соответственно. Это означает, что они могут пропустить все соревнования в Финляндии.

Расклады

В первых гонках сезона сборную России будут представлять Александр Логинов, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов и Семен Сучилов, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева. В команду на первые четыре этапа Кубка мира также вошла Светлана Миронова, однако ее дебют в сезоне состоится не раньше воскресенья.