В Кабардино-Балкарии повысили выплаты за успехи в неолимпийских видах спорта

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков увеличил выплаты спортсменам - выходцам из региона и членам сборных команд Российской Федерации за достижения на чемпионатах и первенствах мира, Европы и России по неолимпийским видам спорта. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Ислам Хасанов.

"Ранее во время встречи главы региона Казбека Кокова с ведущими спортсменами поднимался вопрос о том, что спортсмены, добившиеся выдающихся результатов по неолимпийским видам спорта, получают маленькие выплаты. Указом главы КБР устанавливается денежное вознаграждение спортсменам КБР - членам основного состава сборных команд Российской Федерации по неолимпийским видам спорта и их тренерам. Повысили в среднем на 30%, а по некоторым позициям на 50%", - рассказал Хасанов.

Так, членам основного состава сборных команд РФ за занятое 1-е место на чемпионатах мира будет выплачено 150 тыс. рублей, 2-е - 100 тыс. рублей, и 3-е - 70 тыс. рублей; на чемпионатах Европы - 120, 80 и 60 тыс. рублей соответственно; на чемпионатах России - 100, 50 и 30 тыс. рублей.

Министр пояснил, что теперь, чтобы популяризировать спорт и поддержать молодых спортсменов, в перечень тех, кто получает вознаграждения, добавили юниорский состав - спортсменов в возрасте 18-20 лет.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года, подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что поощрения будут выплачиваться членам сборных команд России по любым неолимпийским видам спорта за призовые места на чемпионатах и первенствах мира, Европы и России. В регионе также предусмотрены выплаты для спортсменов, достигших высоких результатов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.