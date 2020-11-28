Баскетболист сборной РФ Ильницкий не сыграет в матче квалификации ЧЕ-2022 против эстонцев

ТАСС, 28 ноября. Форвард краснодарского "Локомотива-Кубани" Станислав Ильницкий не попал в заявку сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 по баскетболу против команды Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ильницкий находится в расположении сборной и продолжает тренировки с командой. Баскетболист может попасть в заявку на матч против сборной Италии, который пройдет 30 ноября.

В состав команды на матч вошли 12 игроков: защитники Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("Парма"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), форварды Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов ("Восток-65"), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба - без клуба), Андрей Лопатин (ЦСКА), Владислав Трушкин ("Зенит"), центровой Владимир Ивлев ("Парма").

Матч пройдет 28 ноября в Таллине в "пузыре" из-за пандемии коронавируса. Сборная России играет в группе В, где после двух матчей занимает третье место. Помимо команд Эстонии и Италии, соперником россиян является также сборная Северной Македонии.