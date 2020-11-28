Футболки Месси стали самыми продаваемыми в США

ТАСС, 28 ноября. Футболки с фамилией нападающего испанского клуба "Барселона" аргентинца Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в США. Об этом сообщает портал Soccer.com.

Вторым по популярности стал американский полузащитник английского "Челси" Кристиан Пулишич. Замыкает тройку нападающий итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.

В пятерку самых популярных игроков в США вошли также нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.