Футболки Месси стали самыми продаваемыми в США

ТАСС, 28 ноября. Футболки с фамилией нападающего испанского клуба "Барселона" аргентинца Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в США. Об этом сообщает портал Soccer.com.
Вторым по популярности стал американский полузащитник английского "Челси" Кристиан Пулишич. Замыкает тройку нападающий итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.
В пятерку самых популярных игроков в США вошли также нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
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