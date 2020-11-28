Мишустин утвердил стратегию развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года

ТАСС, 28 ноября. Правительство РФ утвердило стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемую стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, Министерство спорта РФ в течение месяца должно совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями разработать и внести в правительство план мероприятий по реализации стратегии.

"Россия - спортивная страна. И речь не только о высоких результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом, за последние десять лет их число выросло более чем в два раза. Такие тенденции необходимо сохранить", - приводится на портале комментарий премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Стратегия включает в себя 11 приоритетных направлений, которые охватывают профессиональный и любительский спорт, в их числе развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество и др. В рамках стратегии планируется отремонтировать и построить новые спортивные объекты в сельской местности, создать физкультурные центры для детей, модернизировать спортивные сооружения.

Предыдущая стратегия была утверждена в 2009 году и рассчитана до 2020 года. Важнейшими элементами Стратегии-2020 были названы обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Стратегия развития спорта до 2030 года разработана Министерством спорта РФ с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в состав нацпроекта "Демография".