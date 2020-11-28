{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: "Химки" планируют выкупить футболиста Мирзова у "Спартака"

В октябре полузащитник перешел из "Спартака" в "Химки" на правах аренды
Резиуан Мирзов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Резиуан Мирзов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Подмосковный футбольный клуб "Химки" планирует выкупить у московского "Спартака" полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

В октябре 2020 года Мирзов перешел из "Спартака" в "Химки" на правах аренды, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. Сообщается, что в настоящее время подмосковный клуб ведет переговоры о личном контракте с 27-летним футболистом.

В нынешнем сезоне Мирзов провел семь матчей в составе "Химок" и отличился 3 забитыми голами. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €1,8 млн.

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
СМИ: "Челси" заинтересован в подписании контракта с Месси
Аргентинцу предложат контракт в том случае, если он покинет "Барселону" по истечении своего контракта
Читать полностью