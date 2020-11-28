СМИ: "Химки" планируют выкупить футболиста Мирзова у "Спартака"

ТАСС, 28 ноября. Подмосковный футбольный клуб "Химки" планирует выкупить у московского "Спартака" полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

В октябре 2020 года Мирзов перешел из "Спартака" в "Химки" на правах аренды, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. Сообщается, что в настоящее время подмосковный клуб ведет переговоры о личном контракте с 27-летним футболистом.

В нынешнем сезоне Мирзов провел семь матчей в составе "Химок" и отличился 3 забитыми голами. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €1,8 млн.