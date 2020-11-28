Доля коммерческих доходов в высших лигах российского футбола составляет 30%

ТАСС, 28 ноября. На текущий момент доля коммерческих доходов российских футбольных клубов высших лиг составляет 30%. Об этом сообщается в тексте стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года.

Мишустин утвердил стратегию развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года

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Правительство РФ утвердило стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года.

"В настоящее время сохраняется высокая зависимость клубов профессиональных лиг в командных видах спорта от бюджетных средств и финансирования государственными компаниями. Такая структура является неустойчивой, так как потеря титульного спонсора лишает клуб возможности к существованию", - говорится в документе.

Там же отмечается, что по различным оценкам доля коммерческих доходов в футболе составляет 30%, в хоккее - 34%, в баскетболе - 14%.

Стратегия развития спорта до 2030 года разработана Министерством спорта РФ с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в состав нацпроекта "Демография".