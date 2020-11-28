Федерация гребного спорта России намерена провести выборы руководства 22 января в Липецке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) принял решение провести 22 января в Липецке отчетно-выборную конференцию, попытка проведения которой 14 ноября оказалась неудачной. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

Выборы президента федерации были перенесены из-за невозможности проведения тайного голосования в удаленном формате. Большинство делегатов конференции 14 ноября отдало предпочтение тайному голосованию (35 за, 23 против, еще трое воздержались). По мнению большинства, открытое голосование при выборах президента будет препятствовать свободному волеизъявлению - делегаты боятся голосовать открыто, потому что не хотят иметь в будущем проблем в случае, если победит не тот человек, которому они отдали голос.

"Президиум Федерации гребного спорта России принял решение провести отчетно-выборную конференцию 22 января в Липецке в очном формате. Теперь нам нужно получить официальное подтверждение от региона. Все-таки очень сложная эпидемиологическая обстановка сейчас во всем мире из-за пандемии", - заметил Свирин.

На пост президента ФГСР претендуют действующий глава организации Свирин, призер Игр-1988 Вениамин Бут, возглавлявший федерацию до 2016 года, а также участник Олимпиады-1988 в Сеуле Юрий Зеликович, призер Олимпийских Игр - 1996 Павел Мельников, аналитик сборной России Шамиль Агеев, многократная чемпионка России Юлия Волгина и учитель физической культуры Евгений Федоров.