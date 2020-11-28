В России будет создан научно-технологический кластер с центром компетенций в сфере спорта

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития физической культуры и спорта в России до 2030 года предполагает создание межотраслевого научно-технологического кластера мирового уровня и формирование на его базе центра компетенций в сфере спорта. Об этом говорится в тексте стратегии, которая была утверждена на этой неделе премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Предполагается, что центр компетенций в сфере спорта будет использовать возможности и потенциал инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) "Воробьевы горы", автономной некоммерческой организации "Инновационный центр Олимпийского комитета России", научных организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству, а также федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и ведущих образовательных организаций высшего образования.

Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт, в их числе развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество и др.