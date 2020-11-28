Сергей Цой переизбран на посту президента Федерации карате России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сергей Цой единогласно переизбран на посту президента Федерации карате России (ФКР). Об этом ТАСС сообщили в ФКР.

28 ноября в Москве проходит отчетно-выборная конференция Федерации карате России. За две недели до выборов завершился срок подачи заявок на руководящие посты в организации. Единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России был ее действующий президент Цой.

"Сергей Петрович Цой единогласно переизбран на пост президента Федерации карате России", - заметил собеседник ТАСС.

Цой возглавляет Федерацию карате России с 1 октября 2016 года.

В 2019 году в Москве прошел этап Премьер-лиги по карате, на котором россияне выиграли по одной золотой и серебряной награде, а также три бронзовые медали. Руководство Всемирной федерации карате (WKF) назвало московский этап Премьер-лиги 2019 года лучшим в истории организации.