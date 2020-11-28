Правительство РФ предоставило Минспорту субсидии на проведение этапа "Формулы-1"

ТАСС, 28 ноября. Правительство Российской Федерации предоставило Министерству спорта РФ субсидии в целях оплаты транша лицензионного платежа в организацию Formula One World Championship Limited ("Формула уан уорлд чемпионшип лимитед") за право проведения в Сочи российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте кабмина.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства 2020 года и направлены автономной некоммерческой организации популяризации и развития автоспорта "Росгонки".

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года. В феврале 2017 контракт на проведение российского этапа "Формулы-1" был продлен до 2025 года. В 2021 году Гран-при России планируется провести с 23 по 26 сентября.