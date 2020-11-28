Правительство РФ намерено сократить к 2030 году долю госфинансирования в профспорте

ТАСС, 28 ноября. Правительство России в течение десяти лет намерено сократить долю государственного финансирования в профессиональном спорте. Об этом говорится в тексте стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, которая была утверждена на этой неделе премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Обеспечение условий для устойчивого самостоятельного развития профессионального спорта со снижением зависимости от государственного финансирования", - отмечается в документе.

Снижение зависимости от государственного финансирования должно осуществляться за счет увеличения доли коммерческих доходов.

Сейчас доля коммерческих доходов, по различным оценкам, в футболе составляет 30%, в хоккее - 34%, в баскетболе - 14%.