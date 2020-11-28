У старшего тренера сборной России по биатлону Шашилова обнаружен коронавирус

ТАСС, 28 ноября. Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов помещен на карантин на этапе Кубка мира в финском Контиолахти после обнаружения у него коронавирусной инфекции. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер сборной России Валерий Польховский.