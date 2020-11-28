У старшего тренера сборной России по биатлону Шашилова обнаружен коронавирус

ТАСС, 28 ноября. Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов помещен на карантин на этапе Кубка мира в финском Контиолахти после обнаружения у него коронавирусной инфекции. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер сборной России Валерий Польховский.
Изолирован также тренер женской команды Николай Загурский, который контактировал с Шашиловым.
Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у российского биатлониста Антона Бабикова и трех специалистов команды. Спортсмен и констатировавший с ним Евгений Гараничев будут вынуждены пропустить в субботу первую гонку сезона.