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Футбол в России

Дзюба будет капитаном "Зенита" в матче РПЛ против "Арсенала"

Форвард провел две игры без капитанской повязки после появления в интернете резонансного видео с ним
Артем Дзюба Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба будет капитаном клуба в игре 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча состоится в Туле в субботу, начало - 14:00 мск.

В двух предыдущих матчах РПЛ против "Краснодара" и грозненского "Ахмата" Дзюба был лишен капитанской повязки, которая в тех матчах была отдана защитнику Деяну Ловрену.

Форвард потерял капитанскую повязку после появления в сети резонансного видео с ним. Он был отцеплен от состава сборной России на ноябрьский сбор.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

Теги
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