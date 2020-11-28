Дзюба будет капитаном "Зенита" в матче РПЛ против "Арсенала"

ТАСС, 28 ноября. Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба будет капитаном клуба в игре 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча состоится в Туле в субботу, начало - 14:00 мск.

В двух предыдущих матчах РПЛ против "Краснодара" и грозненского "Ахмата" Дзюба был лишен капитанской повязки, которая в тех матчах была отдана защитнику Деяну Ловрену.

Форвард потерял капитанскую повязку после появления в сети резонансного видео с ним. Он был отцеплен от состава сборной России на ноябрьский сбор.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.